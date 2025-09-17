مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء، إلى عشيرة المهيرات العبادي، بوفاة المرحومين بسام كايد المهيرات وشلهوب محمد المهيرات وعبدالله فتحي المهيرات.

ونقل، العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، في منطقة أبو السوس، في لواء وادي السير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المتوفين وعموم عشيرة المهيرات وعشائر عباد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.