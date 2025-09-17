بنك القاهرة عمان
هجوم مروع.. قطيع كلاب ضالة ينهش شابا ويفجر غضبا في السلط

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:تعرض الشاب جميل الزعبي من مدينة السلط لهجوم من قطيع كلاب ضالة الامر الذي أدى لإصابته بجروح قطعية وكسور في منطقة ساحة العين وسط المدينة وهو يرقد الآن على سرير الشفاء.
وطالب مواطنين في المدينة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمشكلة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تزداد اعدادها تباعا في ظل الإجراءات التي تمنع القضاء عليها.
وكانت بلدية السلط الكبرى قد اطلقت الاسبوع الماضي حملة لجمع الكلاب الضالة ليتم نقلها إلى أماكن خاصة بها إلا أن عدد من المواطنين يرون أن هذه الإجراءات لا تكفي وانه من الضروري أن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة المستعصية والتي تزداد يوما بعد يوم.


