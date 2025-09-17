بنك القاهرة عمان
حادثة طلاق بين زوجين أردنيين بسبب نصف ليمونة

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:في واقعة غريبة أثارت الجدل، كشفت المستشارة القانونية حنين البطش عن حادثة طلاق بين زوجين أردنيين حديثي الزواج، كان سببها نصف ليمونة بجانب طبق الملوخية.
وفي التفاصيل، قدّمت الزوجة لعريسها الجديد طبق ملوخية مع الخبز والزيتون، لكن الزوج استغرب غياب الليمون إلى جانبه. وعندما أخبرته زوجته أن الملوخية لا تُقدَّم بالليمون، احتدم النقاش بينهما ليتطور سريعًا إلى خلاف انتهى بالطلاق.
وأشارت البطش إلى أن القصة أثارت انقسامًا في الآراء، إذ أيّد بعض الرجال موقف الزوج، فيما أكدت هي أن الحادثة تحمل رسالة بضرورة التروي والتسامح بين الأزواج، داعية إلى التمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بالنساء خيرًا”.


