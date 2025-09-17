بنك القاهرة عمان
ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:ارتفع العدد الإجمالي لحالات التسمم بين طلبة مدرستين في اربد إلى 23 حالة، تم إدخال 8 حالات منها إلى مستشفى اليرموك للمراقبة، وذلك بعد تناولهم سندويشات فلافل من مطعم غير مرخص، بحسب ما أفاد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، الدكتور أيمن المقابلة.
وأشار المقابلة إلى أن أغلب الحالات تعود لمدرستين ، واحدة أساسية وأخرى إعدادية.
وأضاف في تصريحات إذاعية، أن المطعم الذي قدم سندويشات فلافل للطلبة غير مرخص، والعاملون فيه لا يحملون شهادات صحية صادرة عن وزارة الصحة، موضحًا أن الشهادات الصحية محوسبة منذ أكثر من عام، وقد ساهم هذا النظام في خفض حالات التسمم الغذائي المرتبطة بالأطعمة.
وأشار إلى أن العامل لا يحصل على شهادة صحية إلا بعد خضوعه للفحص الطبي والتأكد من خلوه من الأمراض، وأنه في حال اكتشاف مرض يتم علاجه أولًا، ثم تُمنح له الشهادة.
وأكد أن القاسم المشترك بين الحالات، التي تتراوح أعمارها بين 6 و14 سنة، كان تناول وجبة الفلافل، وأنه تم إبلاغ مؤسسة الغذاء والدواء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف أن آخر حالة تسمم تم تسجيلها كانت في عجلون وكانت ناتجة عن المياه، ولم تُسجل أي تسممات غذائية منذ بداية الصيف.
وأوعز وزير الصحة لفرق التقصي الوبائي بمتابعة الحالات، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيًا من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.


