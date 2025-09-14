وطنا اليوم:أعلنت قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، تعديل شروط الانتخاب لكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران – كلية الملك حسين الجوية، تماشياً مع التحول في وزارة التربية والتعليم من نظام الفروع الأكاديمية إلى نظام الحقول الدراسية (المسار الأكاديمي).

وأوضحت القيادة أن التعديلات ستُطبق اعتباراً من قبولات توجيهي مواليد 2008 العام المقبل، وأن الحقول الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم التي سيتم قبولها، هي: الحقل الصحي، والحقل الهندسي، وحقل العلوم والتكنولوجيا، وحقل اللغات والعلوم الاجتماعية، وحقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال.

وشدّدت القيادة على اشتراط أن لا يقل المعدل العام في شهادة الثانوية العامة عن 70 بالمئة لجميع المستويات (ثانوية عامة، ودبلوم، وبكالوريوس)، مع الالتزام بشروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

واشترطت الحصول على 70 بالمئة كحد أدنى في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي، وفي حال كانت العلامة أقل يمكن اعتماد نتيجة اللغة الإنجليزية المتقدمة في الجزء الثاني شرط أن تكون 70 بالمئة فأكثر.

وبالنسبة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس يبقى شرط تحقيق 70 بالمئة في مادة اللغة الإنجليزية ضمن الثانوية العامة