الأمن العام يطرح أرقاما مميزة للبيع في مزاد علني وجاهي

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية واستناداً لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (52) لسنة 2006، عن طرح مجموعة من الأرقام (الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية) الأكثر تميزاً للبيع بالمزاد العلني الوجاهي، والذي سيُخصص ريعه لصندوق دعم الطالب، وتالياً الأرقام:

1 – 4

1 – 20

1 – 33

1 – 66

1 – 88

1 – 7

1 – 777

1 – 666

1 – 101

1 – 10001

1 – 9999

1 – 33333

1 – 8888

1 – 70000

1 – 44444

1 – 55555

علماً بأنه سيتم عرض الأرقام على الموقع الالكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات والمبين تالياًwww.dvld.gov.jo

يمكن مشاهدة الأرقام والشروط والأحكام ومعرفة قيمة التأمينات والمبلغ الافتتاحي لكل رقم من خلال الدخول إلى الموقع المبين بأعلاه ومن ثم الذهاب إلى المركز الإعلامي صفحة الإعلانات (إعلان بيع أرقام اللوحات الأكثر تميزاً بالمزاد العلني الوجاهي)

أو من خلال الدخول المباشر على الـ QR CODEالمرفق، علماً بأن التأمينات مستردة.

* يبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام يوم الاثنين الموافق 29/9/2025م الساعة الرابعة عصراً وينتهي المزاد في نفس اليوم وحسب طرح كل رقم

* بعد انتهاء المزاد على الرقم الأول سيتم ترصيد مبلغ التأمين المدفوع للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ليتمكنوا من المزايدة على باقي الأرقام أما الشخص الفائز بالرقم الأول يتوجب عليه دفع تأمين جديد في حال رغبته المزايدة على باقي الأرقام وسيتم إعادة التأمينات لأصحابها عند إنتهاء المزادات وحسب طريقة دفع كل تأمين.

* يكون قيمة التامين المطلوب (30000) دينار للرقم الواحد ويمكن المزايده على أي رقم من الأرقام الموجودة بالمزاد، وفي حال الفوز بأحد الأرقام يتطلب ذلك دفع تأمين جديد للمزايدة على باقي الأرقام.

* يمكن دفع مبلغ التأمين بإحدى الطرق التالية:

• من خلال مراجعة إدارة ترخيص السواقين والمركبات / ماركا – القسم المالي ليتم صرف رقم دفع الكتروني يُمكن المزاود من دفع التأمينات المطلوبة الكترونياً.

• تحويل مبلغ التامين على الـ (IBAN) رقم JO06CBJO0010000000000131001207 على أن يتم تزويد إدارة ترخيص السواقين والمركبات / القسم المالي بما يثبت إجراء التحويل قبل المزاد.

• تقديم شيك بنكي مصدق بمبلغ التأمين بإسم (مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإضافة لوظيفته) على أن يتم تزويد إدارة ترخيص السواقين والمركبات / القسم المالي بالشيك قبل المزاد.

* سيكون الاشتراك بالمزاد من خلال الحضور لموقع انعقاد المزاد العلني الوجاهي والذي سيكون لدى فندق (سانت ريجيس / عمان) الواقع قرب الدوار الخامس في شارع شفيق الحايك وذلك لكل من يحمل رقم وطني أردني أو من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى أو من يتم تفويضه للمزايدة بالإنابة شريطة أن يكون قد قام بدفع قيمة التامين وتزويد إدارة الترخيص بما يثبت ذلك.

* المشاركة في المزاد تعتبر إقراراً بالاطلاع والموافقة من المزاود على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد والمبينة على الموقع أعلاه.

* لن يتم السماح بدخول قاعة المزاد إلا للأشخاص الذين قاموا بدفع قيمة التأمينات المطلوبة والأشخاص المفوضين عنهم فقط.

* يحق للفائز بالمزاد تسجيل الرقم باسمه أو باسم من يشاء بطلب خطي يقدم للجنة المزاد في نفس يوم المزاد.