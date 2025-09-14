بنك القاهرة عمان
منصة زين ونوكيا تطلقان معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي

وطنا اليوم:أطلقت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، وبالشراكة مع شركة نوكيا وجامعة البلقاء التطبيقية، وبالتعاون مع شريك نقل المعرفة شركة “Kawkab. ai”، معسكر الذكاء الاصطناعي التدريبي “Ai Bootcamp” ، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال.
وقام بافتتاح فعاليات المعسكر المدير العام لشركة نوكيا الأردن المهندس مضر غالب الزعبي، ويشارك في المعسكر 70 شاباً وشابة تم اختيارهم من بين أكثر من 450 متقدماً، وفقاً لمعايير محددة شملت عدد أعضاء الفريق، وجودة الفكرة المقترحة، وإمكانية تطبيقها خلال فترة المعسكر، إلى جانب الخلفية التقنية للمشاركين بالإضافة إلى معرفتهم بلغات البرمجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وسيحظى المشاركون من خلال هذا المعسكر بفرصة الاستفادة من خبرات محلية ودولية، والتعرّف على أدوات وتقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محتوى تدريبي تطبيقي يركز على بناء المنتج، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتعلّم والتطبيق العملي، حيث سيخوض المشاركون تجربة متكاملة تبدأ من تطوير الفكرة وصولاً إلى عرضها في ختام المعسكر.
ويأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذا المعسكر في إطار جهودها المستمرة لدعم الشباب والرياديين، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث تسعى المنصّة من خلاله إلى تطوير وإطلاق 20 منتجاً قابلاً للتجربة بالحد الأدنى ومدعوماً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكّل أساساً لشركات ناشئة مستقبلية تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة ودفع عجلة الاقتصاد.


