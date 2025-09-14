وفاة مرافق سائق شاحنة اثر انفجار إطار مركبته على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية خلال استعراضهما عبر أثير إذاعة الأمن العام الوضع المروري على كافة طرق المملكة التي تشهد نشاطاً وقوةً، مشيَرَيْن إلى الزيادة في الحركة المرورية المتزامنة مع بدء الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والخاصة ودوام المدارس.

وشددا على ضرورة التقيد التام بقوانين السير لضمان حركة مرورية آمنة وفعالة، خاصة في ظل الازدحام الذي تشهده الطرق الرئيسية. كما دعيا أصحاب مركبات الشحن إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة العامة بما في ذلك السير على المسرب الأيمن من الطريق وتغطية الحمولات بشكل محكم، وذلك لتفادي تطاير المواد أو تساقطها، ما يؤدي إلى إرباك حركة المرور والتسبب بالحوادث المرورية.

وأكدا أن تطبيق هذه الإجراءات يسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث وضمان سير الحركة بشكل آمن وسلس في كافة أنحاء المملكة.

مندوب إدارة السير أكد لأمن إف إم على أن عدم التقيد بارتفاع حمولات مركبات الشحن (التي يزيد ارتفاعها عن 420 سنتيمتراً) تسبب يوم أمس بصدم إحداها (المحملة بعبوات البولسترين) بكوابل كهربائية في محافظة إربد، نتج عنه تماس كهربائي واحتراق المركبة وحمولتها، التي بدورها هرعت مجموعات الدفاع المدني للمكان وقامت بالسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضح أنه تم التعامل صباح اليوم مع حالات تعطل لبعض المركبات على الطرق، بالإضافة إلى معالجة مشكلة المركبات المتوقفة على جوانب الطرق حيث قامت إدارة السير بالاتصال بأصحاب المركبات المتعطلة واستخدام الونشات لنقل المركبات لإزالة العوائق وضمان استمرارية حركة السير بشكل آمن وفعال.

من جانبه، أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية على أن عدم تفقد صلاحية إطارات مركبات الشحن وتجديدها قد تسبب يوم أمس بانفجار أحد هذه الإطارات ونتج عنه تدهور مركبة الشحن ووفاة مرافق السائق على الطريق الصحراوي.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التحذيرات اليومية من خطورة تجاوز السرعات المقررة إلا أنه قد تم ضبط سرعات متهورة غير مبررة على الطرق الخارجية كانت أبرزها من (90 إلى 232 كم/ساعة) على طريق الأزرق الزرقاء.

من جانبه، قال مساعد قسم سير العقبة الرائد حاتم النعيمات إنه ومنذ ساعات الصباح تم تفقد كافة مناطق الاختصاص لاستقبال الحركة المرورية للتعامل مع أي ملاحظات أولاً بأول، داعياً المواطنين إلى تفقد مركباتهم قبل المسير.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور والسرعات المقررة، والابتعاد عن المخالفات الخطرة ومشتتات الانتباه أثناء القيادة، للمحافظة على انسيابية حركة السير وسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدَيْن الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمن يحتاجها على مدار الأربع والعشرين ساعة