بحضور السفيرة التونسية في عمان.  اختتام أعمال الاجتماع الخامس للجنة الأردنية- التونسية في مجال المدن الصناعية

وطنا اليوم-اختتمت شركة المدن الصناعية الاردنية والوكالة العقارية الصناعية التونسية الخميس اعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة الاردنية- التونسية في مجال تهيئة وإنجاز المدن الصناعية بحضور سفيرة الجمهورية التونسية بعمان

السيدة مفيدة الزريبي.

ووقع محضر اجتماع اللجنة مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية التونسية

السيد قيس الماجري

بحضور ممثلي الطرفين.

ووفق بيان لشركة المدن الصناعية الاردنية فقد اتفق الطرفان وفق محضر الاجتماع

على التعاون الاستراتيجي والتكامل الصناعي بين الجانبين، وتطوير المناطق الصناعية الذكية والمستدامة، والترويج المشترك وجذب الاستثمارات، والتحول الرقمي والبيئي، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والتكوين المشترك، والإطار القانوني والمؤسسي للتعاون، والحوكمة والتنسيق المشترك وذلك وفق برنامج زمني محدد.

وقال السيد عمر جويعد إن اختتام أعمال الاجتماع جاءت بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية نظمتها شركة المدن الصناعية الاردنية للجانب التونسي في عمان وعدد من المحافظات بهدف الاطلاع على واقع الاستثمار الصناعي في المملكة وبما يتوافق مع محاور الاجتماع المعدة والتي تهدف تحسين مناخ الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتطوير المناطق الصناعية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، وتبادل للخبرات والممارسات الفضلى والناجحة، تجسيما للإرادة السياسية المشتركة، وتكريسا لعلاقات الأخوة المميزة بين تونس والأردن في إطار التكامل بينهما.

من جانبه بين السيد قيس الماجري أنّ هذا الاجتماع الخامس يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي ويعكس إرادة مشتركة لترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة مضيفا أن الوكالة اطلعت ومن خلال الزيارات الميدانية على الممارسات الفضلى في مجال المدن الصناعية وإدارة القطاع الصناعي.واضاف السيد الماجري ان الطرفان اتفقا على استضافة الاجتماع السادس في تونس العام المقبل لاستكمال محاور تبادل الخبرات وسلسلة الاجتماعات السابقة.

يذكر أن زيارة الوفد التونسي للمملكة شملت زيارات ميدانية إلى جمعية رجال الأعمال والغرف الصناعية في عمان واربد والزرقاء إضافة إلى عدد من المدن الصناعية شملت مدينة الحسن الصناعية ومدينة السلط الصناعية إضافة مدينة الزرقاء الصناعية التي يتوقع افتتاحها مطلع العام القادم.