وزير التربية يعمم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة

43 ثانية ago
وزير التربية يعمم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة

وطنا اليوم:عمم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على مديريات التربية والتعليم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة أو إلحاق الأذى بأي منهم ومنع حمل العصا أو ما شابهها كأدوات للعقاب البدني داخل المدارس في المؤسسات التعليمية كافة تحت طائلة المسؤولية.
وبحسب التعميم فقد اكد محافظة القرار يأتي سندا لنص المادة (٦٧ / ز) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم ۳۳ لسنة ۲۰۲٤ .
وجهه محافظة مديرو المدارس ومعلميها جميعهم بضرورة الالتزام باتباع الأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني وتطبيق تعليمات الانضباط الطلابي رقم (٥) لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاتها بحق الطلبة الذين يرتكبون سلوكات مخالفة.


