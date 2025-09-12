بنك القاهرة عمان
ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

14 دقيقة ago
وطنا اليوم:نجا المواطن ” سلطان الغبين” -وبحمد الله- أثناء ممارسته للسباحة ورياضة الغطس في الشاطئ الجنوبي لمحافظة العقبة من حادثة غرق، وذلك إثر الاستجابة السريعة لأحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة.
وفي تفاصيل الحادثة التي رواها المواطن سلطان، أوضح أنه تعرض لتشنجات وإرهاق عام أثناء محاولته السباحة والغوص في مياه خليج العقبة صباح اليوم الخميس ما استدعى عودة أحد مرافقيه إلى الشاطئ بعد أن تعذر عليه مساعدته وطلب النجدة من أحد الضباط المتواجدين كنقطة أمنية متقدمة من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة بالقرب من شاطئ العقبة الجنوبي.
من جانبه أكد الملازم ثامر محمد أحمد، من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والذي استجاب للنداء بشكل فوري أنه وبعد تلقي البلاغ من المواطن تم التواصل مع العمليات والسيطرة من قبل زميله في حين قفز إلى المياه دون تردد وتمكن من السباحة باتجاه الشخص والذي قام بتثبيت نفسه بأحد طابات النجاة وقام بطمأنته بعد الوصول إليه وسحبه إلى الشاطئ بشكل آمن حيث تولت فرق الدفاع المدني التي وصلت الموقع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.
ولفت إلى أن التدريبات المكثفة التي خضع لها ساعدته على تنفيذ عملية الإنقاذ بسرعة وكفاءة مشيرا إلى أن هذا النوع من الحوادث يتطلب جهوزية عالية واستعداد دائم داعياً المواطنين إلى عدم المغامرة والدخول إلى مسافات بعيده في عرض البحر وعدم القيام بذلك منفردين بجميع الأحوال.
وأعرب المواطن “سلطان” في ختام حديثه لأمن إف إم عن بالغ شكره وامتنانه لكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية، مشيداً بجهودهم واستجابتهم السريعة ومؤكدا أنهم على الدوام في مقدمة الصفوف لأداء الواجب الإنساني والوطني


