وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

وطنا اليوم:توفيت فتاة إثر حادث دهس مساء امس بمنطقة ناعور تم نقلها إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم ضبط السائق، وبوشرت التحقيقات.

كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في حادثة وفاة سيدة ثلاثينية، بعد سقوطها من شرفة منزل ذويها في محافظة إربد.

وقال مصدر أمني إن السيدة أُسعفت إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأكد المصدر أن الأجهزة المختصة باشرت جمع المعلومات والتحقيق في ملابسات الحادثة