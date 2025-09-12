بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

3 ساعات ago
وفاتان بحوادث منفصلة في اربد ومادبا

وطنا اليوم:توفيت فتاة إثر حادث دهس مساء امس بمنطقة ناعور تم نقلها إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم ضبط السائق، وبوشرت التحقيقات.
كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في حادثة وفاة سيدة ثلاثينية، بعد سقوطها من شرفة منزل ذويها في محافظة إربد.
وقال مصدر أمني إن السيدة أُسعفت إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
وأكد المصدر أن الأجهزة المختصة باشرت جمع المعلومات والتحقيق في ملابسات الحادثة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:08

سعيد بهاء المصري يكتب : كيف تتعامل دول العالم مع محصول القمح والشعير

14:04

قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

13:59

ضابط ينقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر

13:52

هيئة الخدمة توضح بشأن اختبار تقييم الكفايات للوظيفة وتعليمات الدوام المرن

13:48

حديث الصفدي ملخص للموقف الأردني

13:34

سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

13:28

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

13:25

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات

11:43

هاكر يخترق هاتف كاتس.. وينشر فيديو وجيزا لمكالمة دامت ثوان

11:35

كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

11:15

الأطعمة الحارة.. سر صغير يغير صحة قلبك وعقلك

11:05

مصادر : خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من غزة تواجه عقبة مصرية

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025