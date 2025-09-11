لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين تبدأ تنفيذ أنشطة خطتها خدمة لأبناء واهالي المنطقة الشهر القدم

وطنا اليوم – عقدت اللجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي في ماعين بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة مادبا ممثلة بالسيده غدير المعايطه من وحدة التربية والإعلام في المديرية اجتماعاً اليوم الخميس في دار منطقة ماعين والمنشية التابعة لبلدية مادبا الكبرى بحضور رئيسها نادر السنيان ومقررها سهيله العمرو وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نقاط القوة والضعف لمنطقة المركز الصحي في ماعين والموارد المتوفرة

ووضع خطة للجنة الصحية تهدف الى رفع الوعي الصحي والتي تضم عدة قطاعات حيث تم تحديد المكان والزمان وضباط الارتباط من أعضاء اللجنة لتنفيذ أنشطه الخطة اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار توصيات اعضاء اللجنة.

وثمن رئيس اللجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي نادر السنيان حرص اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وحدة التربية والإعلام في مديرية صحة مادبا على عقد اجتماع اللجنة مؤكداً أهمية تنفيذ توصيات اللجنة بالتعاون مع الوحدة ودورها في دعم الجهود الصحية الوقائية والعلاجية.

وأشادت السيدة غدير المعايطه من وحدة التربية والإعلام في مديرية صحة مادبا باللجنة وحرصها على وضع خطة عمل للمرحلة القادمة يبدأ تنفيذها اعتباراً من الشهر القادم ترتكز على تعزيز روح التعاون التطوعي بين أفراد المجتمع .

فيما قدم رئيس واعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي/ماعين شكرهم وتقديرهم لمدير منطقة ماعين والمنشيه السيد محمد ابراهيم القيسي لاستضافته عقد اللقاء في مقر المنطقة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.