طوفان تونسي يودع أسطول الصمود العالمي

19 ثانية ago
وطنا اليوم:ودع آلاف التونسيين “أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق، الخميس، من ميناء سيدي بوسعيد الضاحية الشمالية للعاصمة إلى ميناء بنزرت شمال البلاد، على أن يغادر تونس، غدا الجمعة، لكسر الحصار على قطاع غزة.
وكانت إدارة الأسطول أعلنت، الأربعاء، تأجيل انطلاق الأسطول بسبب سوء الأحوال الجوية وبعض الصعوبات اللوجستية.
وعلى مدى نحو ثلاث كيلومترات أغلقت سيارات القادمين من العاصمة وبقية المدن التونسية الطريق إلى الميناء، ما اضطر المئات إلى متابعة الطريق سيرا على الأقدام.
وعلى طول الطريق ردد النشطاء أغان وطنية على غرار “أنا دمي فلسطيني” و”إني اخترتك يا وطني” و”وين الملايين”.
وعلى الشاطئ تجمع الآلاف لإلقاء التحية على سفن الأسطول قبيل خروجها من الميناء.
وردد النشطاء في الميناء أغان وطنية تشيد بالمقاومة في فلسطين والدول العربية، وتندد بالدعم الغربي لإسرائيلي، على غرار “ضوي يا قمرنا وهل.. ضوي ع المخيمات” و”من تونس تحية.. للصواريخ اليمنية” و”أمريكا هي هي.. أمريكا صهيونية”.
ويضم الأسطول أكثر من خمسين سفينة من 40 دولة حول العالم.
وكانت إدارة الأسطول أعلنت تعرض سفينتي فاميلي وألما لهجومين بطائرتين مسيرتين، وهو ما دفع آلاف التونسيين للحضور، وسط انتشار أمني مكثف، في محاولة للرد على الهجومين الذين يتوقع أنه تمت من قبل مسيرات إسرائيلية.


