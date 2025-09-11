تفاصيل صادمة .. القبض على معــذِّب القطط في اربد

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام إربد، شاباً لمدة أسبوع قابل للتجديد على ذمة التحقيق، بعد قيامه بتعذيب وقتل عدد من قطط الشوارع بطريقة وُصفت بـ “البشعة”. وجاء التحرك الأمني والقضائي بعد أن نشر الشاب مقطع فيديو صادماً على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جريمته.

فيديو يوثق الجريمة ويقود للقبض عليه

وقال مصدر مطلع، إن مديرية شرطة إربد تحركت فور انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بتعذيب وقتل وتقطيع عدد من قطط الشوارع، بالإضافة إلى نشره صورة للأدوات الحادة التي كان يستخدمها في جريمته.

وأضاف المصدر أنه تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاب ومكان تواجده، وجرى إلقاء القبض عليه. ووجه له المدعي العام تهمة “قتل حيوانات أليفة”.

احتمالية إحالته للطب النفسي

وأشار المصدر إلى أنه نظراً للقسوة الشديدة التي ظهرت في الفيديو، فإنه من المحتمل أن يتم إحالة الشاب الموقوف إلى المركز الوطني للطب النفسي لتقييم وضعه النفسي، وتحديد ما إذا كان يعاني من أي اضطرابات.

الحادثة الثانية من نوعها في الأردن

وتُعد هذه القضية هي الثانية من نوعها التي تشهد اهتماماً واسعاً في الأردن خلال فترة قصيرة. ففي شهر تموز/يوليو الماضي، سُجلت قضية مشابهة في محافظة الزرقاء، بعد أن بث رجل ثلاثيني فيديو لتعذيب وقتل قطط ووضعها داخل أكياس متحللة على سطح إحدى العمارات. وقرر محافظ الزرقاء في حينه إحالة المتهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتقييم حالته