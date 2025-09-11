بنك القاهرة عمان
الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

41 ثانية ago
الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن ضبط مركبة شحن ارتكب سائقها مخالفة “في غاية الخطورة”، تمثلت بنقل 21 راكبًا في الصندوق الخلفي للمركبة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر حقيقي ومحقق.
وفي التفاصيل، تمكنت إحدى الدوريات المرورية من ضبط المركبة أثناء مسيرها، وعلى الفور تم إيقافها ومنعها من استكمال رحلتها. وقد اتخذت الكوادر الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.
ولم تكتفِ الإجراءات بضبط المخالفة، بل تم العمل على تأمين وسيلة نقل بديلة وآمنة للعمال لضمان وصولهم إلى وجهتهم بسلام، وذلك انطلاقًا من الواجب الإنساني والحرص على سلامة الجميع.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها مديرية الأمن العام لضبط المخالفات المرورية الخطرة، خاصة تلك المتعلقة بالنقل غير الآمن للأشخاص، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية المأساوية.
وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مطلقًا مع مثل هذه المخالفات، وستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.


