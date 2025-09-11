بنك القاهرة عمان
11 سبتمبر 2025
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم:في إطار التزامه بتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المبادرات البيئية والتنموية، أعلن بنك ABC في الأردن عن دعمه لبرنامج القافلة الخضراء الذي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خلال زراعة 500 شجرة مثمرة في عدد من المناطق الزراعية في الأردن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي تركز على التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، في سبيل توفير الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية طويلة الأمد، من خلال تمكين المزارعين المحليين وتعزيز استدامة الزراعة لتوفير مصدر دخل للمزارعين، إلى جانب المساهمة في حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن “نفتخر بشراكتنا مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خلال زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الغذائية والإقتصادية والبيئية، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتخفيف آثار التغير المناخي، وإن دعم المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في عملهم هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة للمجتمع ككل.”

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.


