الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الجمارك الأردنية في مديرية مكافحة التهريب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية ضخمة تتجاوز 13,100 كروز دخان مهرب، إلى جانب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية، المعسل، ولوازم التدخين، في عمليتين منفصلتين تم التعامل معهما باحترافية عالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمارك إن المضبوطات شملت أيضاً 2,130 سيجارة إلكترونية، و13,800 عبوة من سوائل “الجوس” والسوائل الإلكترونية، بالإضافة إلى 610 كيلوغرامات من المعسل، و8,250 حبة سيجار، جميعها تهربت ودون ترخيص أو مطابقة للمواصفات الأردنية.
وأشار إلى أن المواد المضبوطة تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً خطورة هذه المضبوطات على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني نتيجة تداولها في السوق المحلي دون رقابة.
ودعت الجمارك المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهات أو ملاحظات تخص التهريب أو تداول المواد الضارة أو المقلدة، عبر الرقم المجاني 105، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامة الاقتصاد الوطني.


