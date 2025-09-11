بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات

11 ثانية ago
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة في موقعين مختلفين باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، إذ تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:05

(في طالع الفنجان)

10:02

السيوف يكتب : الضربة الإسرائيلية في الدوحة: تحوّل في معادلة الصراع أم بداية لمرحلة الفوضى الإقليمية؟

09:58

البدور : الخط الساخن وُجد لخدمة المواطن .. ونعمل على الاستماع لكل صوت

09:56

100 دينار الفارق بين متوسط الأجور ومتوسط رواتب التقاعد

09:54

تراجع أعداد السياح الأردنيين المسافرين إلى تركيا

09:50

تقرير: الوجبة الصحية ترفع الحضور المدرسي في الأردن

09:46

اختتام فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة في الأردن

09:33

قطر: لقد تعرضنا للخيانة .. هناك قمة عربية إسلامية بالدوحة خلال أيام لإقرار رد يردع إسرائيل

09:26

حداد وتنكيس أعلام.. اغتيال حليف ترامب المؤثر تشارلي كيرك

09:15

كندا تقترب من الاعتراف بفلسطين وتراجع علاقاتها مع إسرائيل

09:10

أزمة غير مسبوقة.. 20 ألف أسرة في برلين بدون كهرباء

23:07

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة النهار

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور