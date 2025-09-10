بنك القاهرة عمان
ضبط محطة غسيل سيارات في عين غزال تعتدي على خط مياه رئيسي

32 ثانية ago
ضبط محطة غسيل سيارات في عين غزال تعتدي على خط مياه رئيسي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الأربعاء، عن ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في منطقة عين غزال بالعاصمة عمان.
وقالت الوزارة إن الاعتداء تم من قبل محطة لغسيل السيارات كانت تسحب كميات كبيرة من المياه بشكل مخالف وعلى مدار الساعة، من الخط الناقل الذي يزود منطقتي الهاشمي الشمالي والمحطة باحتياجاتهما المائية.
وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي، أن العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه. وقد انطلقت الحملة بناءً على معلومات وردت من مواطنين، مما استدعى تنسيقاً عالي المستوى بين عدة جهات.
وشاركت في الحملة كوادر وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، وشركة مياهنا، ومديرية الأحواض المائية، بالإضافة إلى مرتبات من مديرية الأمن العام ممثلة بالشرطة الملكية لحماية البيئة ومركز أمن الهاشمي.
وفور التأكد من وجود الاعتداء، قامت الفرق الفنية بفصل الخط المخالف بشكل فوري. كما تم إعداد الضبوطات الرسمية الخاصة بالواقعة، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحطة المخالفة


