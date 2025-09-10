بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

36 ثانية ago
كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن رعايته الذهبية للنسخة الثالثة من منتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي2025 ، والذي نظمته جمعية البنوك في الأردن، وعُقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.
وركزت جلسات المنتدى التي شارك فيها نخبة من قادة القطاع المصرفي والمسؤولين والشركاء الدوليين والخبراء والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم، على مناقشة آليات التمويل المبتكرة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر شمولاً ومرونة، إضافة إلى سبل تمكين البنوك من تصميم وتطبيق منتجات مالية خضراء تتلاءم مع احتياجات السوق، مع الالتزام بالمعايير الدولية والأولويات الوطنية للاستدامة، بما يعزز دور القطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخضراء.
وأكد البنك في بيان صحفي له، أن رعاية منتدى التمويل الأخضر تنسجم مع استراتيجيته المؤسسية التي تضع الاستدامة في صميم أعماله، إدراكاً منه لأهمية الموازنة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع. وقد تبنى البنك نهجاً شاملاً يدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته اليومية، والمساهمة في المبادرات الوطنية والدولية الداعمة للتحول نحو اقتصاد أكثر مسؤولية واستدامة، مبيناً أن هذا الالتزام يعكس رؤية البنك في أن الاستدامة ليست مجرد مبادرة مؤقتة، بل ركيزة أساسية لضمان مستقبل أكثر مرونة ومسؤولية للأجيال القادمة.
ويأتي هذا الالتزام انسجاماً مع رؤية كابيتال بنك في أن يكون من أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة للاستدامة في الأردن والمنطقة، وذلك عبر تبني ممارسات مصرفية مسؤولة تسهم في الحد من الآثار البيئية، وتعزز في الوقت ذاته النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين

14:58

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

14:54

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

14:52

ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

13:54

إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

13:52

ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

13:46

الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور