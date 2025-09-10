ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

وطنا اليوم:يقوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الدوحة، للقاء سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى قطر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، تضامنًا مع قطر بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، بينما من المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم الخميس، وفقًا لما ذكره مسؤول مطلع على الأمر.

وقال المسؤول إن هذه الزيارات، التي لم تكن مُجدولة مسبقًا، جاءت تعبيرًا عن التضامن الإقليمي مع قطر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية