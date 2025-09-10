بنك القاهرة عمان
ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

وطنا اليوم:يقوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الدوحة، للقاء سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.
وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى قطر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، تضامنًا مع قطر بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، بينما من المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم الخميس، وفقًا لما ذكره مسؤول مطلع على الأمر.
وقال المسؤول إن هذه الزيارات، التي لم تكن مُجدولة مسبقًا، جاءت تعبيرًا عن التضامن الإقليمي مع قطر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية


24 ساعة
14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

13:54

إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

13:52

ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

13:46

الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

13:44

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

12:38

الذنيبات يستقبل وفد كورومانديل الهندية في العقبة لبحث شراكة استراتيجية مع الفوسفات الأردنية

12:37

تقرير: مصر وتركيا وجهتا تحذيرا لحماس قبل ضرب الدوحة

12:22

ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين في الاردن لـ 15%

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور