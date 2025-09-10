الصفدي: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة بتعاملها مع المنطقة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي غوردن رادمان، بالعاصمة عمّان، الأربعاء، أن الأردن يقف بالطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها، مؤكدا أن أمن قطر من أمن الأردن.

وتابع:”يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة”.

كما اكد الصفدي ان الاستمرار في تدمير غزة وتقويض فرص السلام في المنقطة أمر مرفوض.

وأوضح أنه تم إجراء محادثات مكثفة مع وزير الخارجية الكرواتي، لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والاستثمار ومختلف المجالات بين البلدين، مضيفا أنه تم بحث الأوضاع في المنطقة بين البلدين.

وأكد على أهمية دعم كرواتيا على لحل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة.

الى ذلك أكّد وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان، الأربعاء، أن للأردن دورا مميزا في المنطقة ويُعد مثالا يحتذى به، مشددا على أهمية الجهود الأردنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التحديات الراهنة.

وقال رادمان: “نحن في أوروبا نتخوف من المخاطر الأمنية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقدّر ما يقوم به الأردن في هذا المجال”، مضيفا أن الأردن هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أمر نحترمه وندعمه

وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب التفكير بها هي “الحل الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين”، مشددا على أن “كرواتيا لم تتراجع أبدا عن دعم حل الدولتين، وتدعمه بشكل مطلق”.

وشدد على أن “سلامة واستقرار المنطقة هي أولوية لنا”، مشيرا إلى أن كرواتيا “تتابع الأحداث وتتواصل مع الشركاء ومستعدة للقيام بما هو بوسعها للحد من التصعيد في المنطقة”.

وأعرب عن “تضامن كرواتيا مع قطر ولدورها في الوساطة في المنطقة وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار”.

وأوضح رادمان أن “أولوية كرواتيا هي تقليل المعاناة في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة الفئات المهمشة مثل الأطفال”.