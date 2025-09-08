شهيدان وجريح بحالة حرجة في مخيم جنين

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخران، أحدهما بحالة حرجة والآخر إصابته متوسطة، برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

كما ذكرت مصادر طبية أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بحال الخطر خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين.

وأشارت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوبي جنين وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.