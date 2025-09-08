بنك القاهرة عمان
الأمن يحذر: عدم تثبيت حمولات مركبات الشحن مخالفةً تهدد الأرواح والممتلكات

دقيقتان ago
وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من خطورة عدم تثبيت الحمولات في مركبات الشحن بإحكام أثناء المسير، ما يُعد مخالفة مرورية جسيمة تهدد سلامة مستخدمي الطريق، وسلامة البيئة.
وأوضحت أن تساقط الحمولات، او تطايرها بسبب عدم التأكد من تثبيتها وتحميلها بطريقة آمنة، قد يتسبب بحوادث خطيرة، لافتة إلى أن تطاير الجسيمات من هذه الحمولات يحولها إلى مقذوفات تفاجئ السائقين وتربكهم، عدا عن مخاطر حجب الرؤية عن السائقين بسبب الحمولات المرتفعة، والأضرار البيئية الناجمة عن تسرب المواد الصلبة أو السائلة أو سقوطها على الطرق والأماكن العامة.
وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه المخالفات، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين وأصحاب المركبات المخالفة، وبما يكفل إنفاذ القانون وحماية الأرواح، وصون الممتلكات، والحفاظ على البيئة.
ودعت المديرية سائقي مركبات الشحن إلى التعاون والعمل مع الدوريات الأمنية والمرورية بشراكة ومسؤولية مجتمعية، عبر الالتزام بقواعد السلامة العامة، والتأكد من ربط الحمولات، وتثبيتها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يعزز بيئة مرورية آمنة.


