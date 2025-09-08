ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يبلغ 73 دينارا

وطنا اليوم:سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الاثنين، 73 دينارًا لغايات البيع لدى محلات الصاغة، مقابل 70.5 دينارا لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع، 83.4 و64.9 و49.1 دينارًا على التوالي.