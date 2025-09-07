بنك القاهرة عمان
وقيف مدير لمكتب وزير سابق للزراعة على خلفية قضية الحباشنة

7 سبتمبر 2025
وقيف مدير لمكتب وزير سابق للزراعة على خلفية قضية الحباشنة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان خلدون الحسين توقيف مدير لمكتب وزير سابق للزراعة على خليفة الاعتداء على الزميل فارس الحباشنة .
وبحسب مصادر فان البحث جارٍ امنيا عن
متهم آخر ، و هو ايضا مدير مكتب للوزير السابق .
ويذكر ان عدد الموقوفين على ذمة القضية حتى اليوم بلغ 7 اشخاص .
ويشار الى ان هيئة الموكلين عن الزميل الحباشنة تتكون من المحامين: علي الحباشنة و على العواملة و فادي العواملة ، و ثامر سليحات.


