وقيف مدير لمكتب وزير سابق للزراعة على خلفية قضية الحباشنة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان خلدون الحسين توقيف مدير لمكتب وزير سابق للزراعة على خليفة الاعتداء على الزميل فارس الحباشنة .
وبحسب مصادر فان البحث جارٍ امنيا عن
متهم آخر ، و هو ايضا مدير مكتب للوزير السابق .
ويذكر ان عدد الموقوفين على ذمة القضية حتى اليوم بلغ 7 اشخاص .
ويشار الى ان هيئة الموكلين عن الزميل الحباشنة تتكون من المحامين: علي الحباشنة و على العواملة و فادي العواملة ، و ثامر سليحات.
