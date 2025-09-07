بنك القاهرة عمان
الدفع مقابل الاصطفاف في شوارع عمّان .. الأمانة تستفتي الأردنيين

7 سبتمبر 2025
الدفع مقابل الاصطفاف في شوارع عمّان .. الأمانة تستفتي الأردنيين

وطنا اليوم:أجرت أمانة عمان الكبرى استفتاء للمواطنين حول اطلاق مشروع “اصطفاف ذكي” (Smart On-Street Parking) عبر تطبيق ذكي للدفع والحجز المسبق.
وقالت الأمانة إن الاستفتاء جاء وفقا لخطتها في التحول الى مدينة ذكية وايمانا بمبدأ التشاركية في صنع القرار.

واعتبرت أن المشروع يحقق تحسينات مستقبلية لتلبية احتياجات المواطنين، داعيتهم إلى المشاركة في هذا الاستبيان للخدمة المقترحة من خلال الدخول للرابط التالي https://ee-eu.kobotoolbox.org/7CV8FvZR

ووفقا للاستبيان فإن الأمانة تفكر بتطبيق نظام اصطفاف ذكي بميزات تتيح حجز مكان مسبقًا عبر تطبيق جوال، وإشعارات بالأماكن الشاغرة، يسمح بالدفع الإلكتروني ويضم نظام إرشاد إلى أقرب موقف شاغر.
ويتيح الاستبيان لسكان المدينة تحديد المبلغ المقبول للدفع مقابل استخدام هذه الخدمة بدءا من أقل من 0.5 دينار/ساعة وانتهاء بأكثر من 2 دينار/ساعة.
كما تفكر الأمانة بتطبيق رسوم أعلى للمواقف ذات الخدمات الإضافية مثل شحن السيارات الكهربائية بحجز مسبق


