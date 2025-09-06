هل وفاة عامل فوسفات الشيدية إصابية.؟

الخبير موسى الصبيحي

يقول الخبر أن عاملاً مصرياً توفي يوم أمس الجمعة إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل إحدى الشركات العاملة في الفوسفات بمنطقة الشيدية بمحافظة معان.

فهل تعتبر وفاته ناشئة عن إصابة عمل.؟

وفقاً لأحكام قانون الضمان فإن وقوع الحادثة أثناء العمل وفي مكان العمل أو المكان الذي له صلة بالعمل، أو بسبب العمل تعتبر وفاة إصابية، أي ناشئة عن إصابة عمل، ولا يغير من ذلك ما إذا كان العامل موجوداً وقت الحادثة في مهجع العمل أو في استراحة العمل كون وجوده فيه بسبب عمله في الشركة.

وبناءً عليه، ومن ناحية مبدئية، إذا كان هذا الشاب الثلاثيني العامل، رحمه الله، مشمولاً بالضمان أو من المفترض حُكماً أن يكون مشمولاً، ولو كان يوم الحادثة هو اليوم الأول لالتحاقه بالعمل بالشركة فإن وفاته تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل، بصرف النظر عما إذا كانت الحادثة ناتجة عن خطأ منه أدى إلى وفاته أم لأي سبب آخر، وبالتالي ستقوم مؤسسة الضمان بعد إشعارها بالإصابة من خلال الشركة بالتحقّق من توافر كافة الشروط القانونية لاعتمادها إصابة عمل، ومن ثم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية للمتوفّى بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان بتاريخ وقوع الإصابة، يضاف إليه الزيادات الأخرى، وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام القانون.