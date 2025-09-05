بنك القاهرة عمان
أدهم نابلسي يؤمّ المصلين في معرض دمشق الدولي

أدهم نابلسي يؤمّ المصلين في معرض دمشق الدولي

وطنا اليوم:في لحظة استثنائية، ظهر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي في أول مشاركة جماهيرية، منذ إعلان اعتزاله الفن نهاية عام 2021، ضمن فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي.
ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو وصوراً وثّقت لحظة إمامة نابلسي للمصلين في صلاة المغرب داخل “ساحة الأعلام”، وسط أجواء وُصفت بالروحانية والخشوع.
وكانت إدارة المعرض قد أعلنت مسبقاً عن حضور “مميز” للنابلسي ضمن الفعاليات الموازية، في أول ظهور جماهيري له منذ اعتزاله الفن، وابتعاده عن الأضواء قبل سنوات.
وأشارت إلى أنه سيشارك المصلّين والزائرين في أداء صلاتَي المغرب والعشاء داخل ساحة الأعلام، حيث يقام المعرض، وتفاعل رواد المنصات مع حضور النابلسي في المعرض، معتبرين أن دمشق منحته منبراً معنوياً يعكس صورته كقدوة لجمهور واسع من الشباب.
وبين إشادة وجدال، عاد اسم أدهم نابلسي ليتصدر واجهة النقاشات، لكن هذه المرة ليس كفنان يحيي الحفلات، بل كشخصية روحية أثبتت حضورها في أحد أكبر الفعاليات الثقافية في سوريا.
يذكر أن آخر زيارة لأدهم نابلسي إلى دمشق كانت في عام 2018، حيث أحيا حفلاً جماهيرياً قبل اعتزاله الغناء في أواخر عام 2021، وكان النابلسي تحدث عن أسباب اعتزاله الغناء، وذلك عبر حسابه على موقع “سناب شات”، وقال خلال رده على أسئلة المتابعين حول ما دفعه للاعتزال، مشيراً إلى أن قراره اتخذه منذ شهر رمضان قبل اعتزاله ، لكنه لم يعلن عنه وقتها.
ومنذ ذلك الحين، قام بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على يوتيوب، ويشارك بين فترة وأخرى تلاوات لآيات قرآنية، كما شوهد في مقاطع متداولة على مواقع التواصل وهو يؤم المصلين في مساجد مختلفة بالأردن


