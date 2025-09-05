الشاباك يوصي بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية ويحذّر من تصعيد في الضفة

وطنا اليوم:حذَّر كبار مسؤولي جهاز الشاباك الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تبعات التصعيد في الضفة الغربية، قائلين إن “بوادر تفكك السلطة الفلسطينية بدأت تظهر”.

وبحسب ما نقلت القناة 12 العبرية، أكد جهاز الشاباك أن “الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية صعب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والعاملون في الأجهزة الأمنية لا يتقاضون رواتبهم أو يتقاضون رواتب زهيدة. هذه العوامل قد تُؤدي إلى فوضى وتصعيد”.

وقال جهاز الأمن العام الشاباك في مناقشات مغلقة أمس الخميس، لنتنياهو إنه “إذا أرادت إسرائيل بقاء السلطة الفلسطينية، فعليها العمل على منع انهيارها الاقتصادي. ويتم ذلك، من بين أمور أخرى، بإعادة الأموال التي قرر مجلس الوزراء خصمها”.

وأضافت القناة: “يطالب العالم إسرائيل بإعادة تلك الأموال، في محاولة لمنع انهيار السلطة الفلسطينية. ويعارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة هذه الخطوة. ويأتي ذلك أيضًا على خلفية محاولة وزراء الحكومة الضغط على نتنياهو لضم الضفة الغربية”.

وذكرت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى، أمس الخميس، نقاشًا محدودًا حول قضية ضم الضفة الغربية، حيث ناقش الإجراءات المضادة للخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في العالم