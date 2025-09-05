المنتخب الوطني لكرة القدم يتعادل مع نظيره الروسي

وطنا اليوم:تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع منتخب روسيا بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت اليوم في موسكو.

وقدم المنتخب الوطني عرضًا جيدًا خلال شوطي المباراة، كشف عن جاهزية جيدة للاعبين الذين أهدروا عدة فرص، خاصة اللاعبين علي علوان وموسى التعمري.

ويعود المنتخب يوم غد إلى عمان، للتحضير للمباراة الودية الأخرى التي تجمعه مع منتخب الدومينيكان على ستاد عمان يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي هاتان المباراتان الوديتان، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر في كانون الأول المقبل، واستعدادًا لكأس العالم خلال حزيران المقبل

وأكد المدير الفني للمنتخب الروسي، فاليري كاربين، الخميس، أن المنتخب الأردني يعد من بين أقوى خمسة منتخبات واجهها فريقه في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مستوى “النشامى” فاجأ لاعبيه بصلابة الدفاع والضغط المكثف.

وقال كاربين في تصريحات صحفية عقب المباراة إن “الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب. الكثيرون لم يسمعوا عن منتخب الأردن، لكنني قلت سابقًا إنه من أقوى الفرق التي لعبنا أمامها في الفترة الماضية”.

وأضاف أن لاعبيه لم يتوقعوا القوة الهجومية والضغط المكثف من الجانب الأردني، مشيرًا إلى أن المنتخب الروسي تحسن أداؤه في الشوط الثاني بعد زيادة سرعة التمرير والتحرك بالكرة.

بدوره، أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال سلامي، بأداء لاعبي المنتخب بعد التعادل مع المنتخب الروسي في المباراة الودية.

وقال سلامي إنه لم يكن يتوقع أن تكون المباراة لصالح “النشامى”، في ظل مشاركة بعض اللاعبين في دوريات تفتقر إلى التنافسية، إلا أن النتيجة كانت متكافئة بين الفريقين.

وأعرب عن سعادته بالجهود التي بذلها اللاعبون، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تُعد محطة مهمة في استعدادات المنتخب الأردني المقبلة.