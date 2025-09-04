وطنا اليوم:قالت ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها تتعامل مع حادث تدهور وانقلاب تريلا محملة بالرمل وسقوط الحمولة على الشارع العام مابعد محطة رأس النقب الأمنية بحوالي ٣ كم باتجاه العقبة.
وأضافت الإدارة، إن الحادث تسبب بإعاقة المسرب الأيمن بإتجاه معان.
وبينت ان الدوريات متواجدة في الموقع للدلالة والارشاد لحين إزالة العوائق عن الطريق.
تدهور وانقلاب شاحنة يعيق طريق العقبة – معان
