تدهور وانقلاب شاحنة يعيق طريق العقبة – معان

4 سبتمبر 2025
تدهور وانقلاب شاحنة يعيق طريق العقبة – معان

وطنا اليوم:قالت ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها تتعامل مع حادث تدهور وانقلاب تريلا محملة بالرمل وسقوط الحمولة على الشارع العام مابعد محطة رأس النقب الأمنية بحوالي ٣ كم باتجاه العقبة.
وأضافت الإدارة، إن الحادث تسبب بإعاقة المسرب الأيمن بإتجاه معان.
وبينت ان الدوريات متواجدة في الموقع للدلالة والارشاد لحين إزالة العوائق عن الطريق.


