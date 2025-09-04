تدهور وانقلاب شاحنة يعيق طريق العقبة – معان

وطنا اليوم:قالت ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها تتعامل مع حادث تدهور وانقلاب تريلا محملة بالرمل وسقوط الحمولة على الشارع العام مابعد محطة رأس النقب الأمنية بحوالي ٣ كم باتجاه العقبة.

وأضافت الإدارة، إن الحادث تسبب بإعاقة المسرب الأيمن بإتجاه معان.

وبينت ان الدوريات متواجدة في الموقع للدلالة والارشاد لحين إزالة العوائق عن الطريق.