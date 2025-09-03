بنك القاهرة عمان
التنمية: ضبط 847 متسولًا خلال آب وإنذار 82 جمعية

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر آب الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.
وذكرت الوزارة في بيان الأربعاء، أنّها استقبلت (15622) دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و(135) معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، وأجرت (130) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و(1902) معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
ووفق التقرير، فقد تم إلحاق (46) طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج (30) طفلاً من دور الرعاية وتسليمهم لأسرهم الطبيعية أو الأسر الراعية البديلة، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة (3) طفل، كما تم ترخيص (6) حضانات.
وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية -إدارة حماية الأسرة والأحداث (352) حالة، كما بلغ عدد الأحداث المحولين تحت أشراف مراقب السلوك (289) حدثاً، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة (241) حدثاً، استفاد منهم (95) حدثا من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة (148) طفلاً.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6005) جمعية، حيث جرى تسجيل (22) جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات لـ (114) جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها (35) جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها (10) هيئة مؤقتة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة (11) هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها (13) لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها (82) جمعية.
وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ العدد الإجمالي للأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية (48452) أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب (110) أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100 %).
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء (558) حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط (847) متسولا ومتسولة


