بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الاتصال الحكومي: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

3 سبتمبر 2025
وزير الاتصال الحكومي: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، رفض الأردن وإدانته الإجراءات والخطوات الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية، وكل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين، وقال “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشدد المومني في تصريحات لسكاي نيوز عربية، على أنه لا يجوز لإسرائيل أن تقوم بالانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيرا الى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقال: “إن الضفة الغربية أراضٍ محتلة بموجب الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثّل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025