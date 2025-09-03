بنك القاهرة عمان
ارتفاع عدد المركبات في الأردن يزيد الازدحامات المرورية

3 سبتمبر 2025
ارتفاع عدد المركبات في الأردن يزيد الازدحامات المرورية

وطنا اليوم:قالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، إن عدد المركبات في الأردن تجاوز 2 مليون مركبة، في حين تجاوز عدد المركبات القادمة عبر المنافذ الحدودية النصف مليون مركبة.
وأوضحت الإدارة أنه يسجل إصابة بشرية نتيجة حادث سير كل 30 دقيقة، 91% من مجموع الحوادث السنوية تقع داخل المدن.
وأضافت أن تعطل عشرات المركبات يوميًا على الطرق العامة، بالإضافة إلى الحالات المرضية التي يضطر فيها السائقون للتوقف المفاجئ على المسارب، وسلوكيات المشاة والسائقين الخاطئة، جميعها عوامل تتسبب بالازدحامات المرورية.
ودعت إدارة السير إلى أهمية الالتزام بقواعد المرور، والتعاون بين السائقين، والتمتع بالهدوء، مؤكدة أن هذه السلوكيات البسيطة كفيلة بالتخفيف من الازدحامات المرورية


