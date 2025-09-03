تحويل أشخاص قاموا بتسريب مياه عادمة في أحد شوارع إربد إلى الحاكم الإداري

وطنا اليوم:صرّح مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد، المهندس يحيى العمري، بأن كوادر المديرية وأثناء جولة مسائية، رصدت تسرب مياه عادمة في أحد الشوارع بالقرب من إشارة شارع عارف البطاينة، حيث تبيّن أن مصدرها يعود إلى إحدى البنايات.

وأكد أن المياه المتسربة غير صحية، وأن هذا الفعل يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات. وأشار إلى أنه تم ضبط المتسببين بهذا العمل وتحرير مخالفة بحقهم، بالإضافة إلى تحويلهم إلى الحاكم الإداري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح العمري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة في المدينة