بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

تحويل أشخاص قاموا بتسريب مياه عادمة في أحد شوارع إربد إلى الحاكم الإداري

3 سبتمبر 2025
تحويل أشخاص قاموا بتسريب مياه عادمة في أحد شوارع إربد إلى الحاكم الإداري

وطنا اليوم:صرّح مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد، المهندس يحيى العمري، بأن كوادر المديرية وأثناء جولة مسائية، رصدت تسرب مياه عادمة في أحد الشوارع بالقرب من إشارة شارع عارف البطاينة، حيث تبيّن أن مصدرها يعود إلى إحدى البنايات.
وأكد أن المياه المتسربة غير صحية، وأن هذا الفعل يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات. وأشار إلى أنه تم ضبط المتسببين بهذا العمل وتحرير مخالفة بحقهم، بالإضافة إلى تحويلهم إلى الحاكم الإداري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح العمري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة في المدينة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025