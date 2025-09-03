بنك القاهرة عمان
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات

3 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأربعاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في بيان،، إنه جرى التعامل مع البالونات واسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة


