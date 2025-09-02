تسجيل 5258 شكوى احتيال مالي لدى وحدة الجرائم الإلكترونية حتى شهر آب

وطنا اليوم:قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم محمود المغايرة، الثلاثاء، إن 5258 شكوى احتيال مالي سلجت لدى وحدة الجرائم الإلكترونية حتى شهر آب الحالي.

وأضاف المغايرة،، أن أعداد الشكاوى المقدمة خلال العام الماضي بلغت 7895 شكوى مقدمة للوحدة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.