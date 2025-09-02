وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية السودان، بضحايا انزلاق أرضي ناجم عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في إقليم دارفور، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف الأردن وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.
الأردن يعزي السودان بضحايا الانزلاق الارضي
