الأردن يعزي السودان بضحايا الانزلاق الارضي

2 سبتمبر 2025
الأردن يعزي السودان بضحايا الانزلاق الارضي

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية السودان، بضحايا انزلاق أرضي ناجم عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في إقليم دارفور، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف الأردن وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا.


وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025