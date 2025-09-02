بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

توقيف متهم جديد في حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة

2 سبتمبر 2025
توقيف متهم جديد في حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمّان خلدون الحسين، توقيف متهم جديد في حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة.
وبحسب مصادر ، فإن الموقوف هو شقيق وزير أسبق، وجاري ملاحقة اثنين آخرين أمنيًا و هما مديرا مكتب وزبر اسبق ؛ لتورطهما بحادثة الاعتداء.
و يشار الى انه تم إيقاف 5 أشخاص على ذمة القضية، من المتورطين بالاعتداء سابقًا، ضمن التحقيقات القضائية في إطار القضية.
من يوم الحادثة تداعت مجموعة من المحامين وهم ؛ علي الحباشنة، علي العواملة، فادي العواملة، ثامر سليحات، للترافع و متابعة قضية الزميل الحباشنة امام القضاء .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:02

بلدية عجلون تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

19:00

الغذاء والدواء تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة لتوصيل الأغذية

16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025