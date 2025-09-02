وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمّان خلدون الحسين، توقيف متهم جديد في حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة.

وبحسب مصادر ، فإن الموقوف هو شقيق وزير أسبق، وجاري ملاحقة اثنين آخرين أمنيًا و هما مديرا مكتب وزبر اسبق ؛ لتورطهما بحادثة الاعتداء.

و يشار الى انه تم إيقاف 5 أشخاص على ذمة القضية، من المتورطين بالاعتداء سابقًا، ضمن التحقيقات القضائية في إطار القضية.

من يوم الحادثة تداعت مجموعة من المحامين وهم ؛ علي الحباشنة، علي العواملة، فادي العواملة، ثامر سليحات، للترافع و متابعة قضية الزميل الحباشنة امام القضاء .