حصان يتعرض للدهس على شارع الستين في لواء الوسطية

وطنا اليوم:تعرض حصان لحادث دهس على شارع الستين في لواء الوسطية بمحافظة إربد أحد أهم الطرق الحيوية والدولية التي تشهد حركة سير نشطة.

وقال شهود عيان إن الحصان كان يتجول بالقرب من الطريق قبل أن تصدمه إحدى المركبات ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وحرجة .

و تحركت الكوادر والآليات فور ورود البلاغ للتعامل مع الحادثة وتنظيم حركة المرور في الموقع فيما جرى إبعاد الحصان المصاب عن الطريق لتجنب وقوع حوادث أخرى حيث يرجح ان يكون الحادثة تسببت باصابة مميتة للحصان