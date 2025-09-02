عاملة نظافة تعيد 28 ألف دولار عثرت عليها في مستشفى البشير

وطنا اليوم:عثرت عاملة النظافة في مستشفيات البشير، هبة محمد خليل، أثناء قيامها بعملها في تنظيف القاعة الحرجة في المستشفى، اليوم الثلاثاء، على مبلغ مالي كبير بلغ (26,793 ألف دولاراً أمريكياً).

وقالت إدارة المستشفيات، إن الموظفة وبأمانة عالية سارعت إلى تسليم المبلغ لمفرزة الأمن في الإسعاف.

وعبرت إدارة مستشفيات البشير، ممثلة بالمدير العام الدكتور علي العبداللات، عن خالص شكرها وتقديرها لهذا الموقف النبيل، مؤكدة أن ما قامت به العاملة هبة يعكس أصالة القيم الإنسانية والأخلاقية التي يتحلى بها أبناء الوطن.

وأكدت الإدارة أن هذا التصرف الاستثنائي يبعث رسالة فخر، ليس فقط بكوادر مستشفيات البشير وشركائها، وإنما أيضاً بصورة الأردن المشرقة وقيمه الأصيلة