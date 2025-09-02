شخص وحيد نجا .. انهيار للتربة يقتل قرية بأكملها في السودان

وطنا اليوم:في حادث مأساوي، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان، بحسب ما أعلنت ليل الإثنين-الثلاثاء حركة مسلّحة تسيطر على المنطقة.

فقد أكدت حركة “جيش تحرير السودان”، أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة، مشيرة إلى أنه لم ينج منه سوى شخص واحد. وأضافت الحركة، التي يقودها عبد الواحد نور، أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد الماضي إثر هطول أمطار غزيرة. وأوضحت أن ” انزلاقات أرضية كبيرة ومدمّرة أدّت إلى دمار كامل لقرية ترسين – شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكّانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد”.

كما شددت الحركة على أنّ القرية “سوّيت بالأرض تماما” نتيجة لهذا الانزلاق الأرضي، مناشدة “الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية والضمير الانساني الحيّ مساعدتنا لانتشال جثامين الموتى من تحت التراب ويقدّر عددهم بأكثر من الف شخص من الرجال والنساء والأطفال”، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”

“مأساة انسانية”

من جهته، وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن ما وقع بقرية ترسين بالمأساة الإنسانية التي تفوق حدود الإقليم . وأضاف في منشور على صفحته بفيسبوك “أن الإقليم فقد عددآ كبيراً من المواطنين في كارثة طبيعية مدمرة.”

كما ناشد حاكم إقليم دارفور المنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة، واصفاً الموقف باللحظة الحرجة.

ويغطي جبل مره الواقع غربي البلاد مساحة 12.800 كلم2، حيث يبلغ ارتفاعه 10.000 قدم فوق مستوى سطح البحر ، ويتكون من سلسلة مرتفعات بطول 240 كلم وعرض 80 كلم، تتخللها الشلالات والبحيرات البركانية حيث تهطل الأمطار في كل فصول السنة تقريباً

يشار إلى أن السكان الذين فروا من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، كانوا لجأوا إلى منطقة جبال مرة حيث لا يتوفر الغذاء والدواء الكافي.

في حين أدت الحرب المستمرة منذ عامين إلى أزمة جوع، ودفعت بالملايين إلى النزوح من منازلهم مع قصف الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور