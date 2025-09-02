بنك القاهرة عمان
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

2 سبتمبر 2025
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 27 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 أيلول 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 3 أيلول 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء


