البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 27 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 أيلول 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 3 أيلول 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء