السفير الياباني يزور شركة مياه العقبة ويؤكد دعم بلاده لقطاع المياه في الجنوب

وطنا اليوم-العقبة – عمر الصمادي … زار السفير الياباني في المملكة، أساري هيديكي، شركة مياه العقبة، و التقى بمديرها العام المهندس وائل الدويري، واطلع على واقع الخدمات المقدمة في محافظة العقبة ومحافظات الجنوب الثلاث؛ معان، الكرك، والطفيلة.

واستعراض الدويري أوجه التعاون القائم بين شركة مياه العقبة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والدعم الذي تقدمه في مجالات التدريب وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر العاملة، خصوصاً في إدارة الفاقد المائي مثلما تم التطرق إلى مشروع إنشاء غرفة التحكم بنظام “سكادا” في محافظة معان قريباً، بما يسهم في تطوير أنظمة المراقبة والتحكم وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار المهندس الدويري إلى أن الدعم الياباني يمتد ليشمل مختلف محافظات الجنوب، بالإضافة إلى محافظة العقبة، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الشركة على مواجهة التحديات الفنية وتحسين استدامة خدمات المياه والصرف الصحي.

وقدّم مدير دائرة الفاقد وكفاءة الطاقة في الشركة، المهندس مصطفى الدردساوي، عرضاً توضيحيًا حول آليات متابعة المياه غير المفوترة وأساليب التعامل مع الفاقد المائي، موضحاً أن الخطط الاستراتيجية للشركة تستهدف خفض نسب الفاقد إلى أدنى المستويات الممكنة، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التقنية والفنية.

وزار السفير والوفد المرافق غرفة التحكم المركزية في مبنى الشركة الرئيسي، واستمعوا إلى شرح حول آلية عمل نظام “سكادا” في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة العقبة، ودوره في اكتشاف الأعطال والاعتداءات على الشبكات بشكل فوري، ما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، عبّر المهندس وائل الدويري عن شكره وتقديره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمها المستمر لشركة مياه العقبة بشكل خاص ولقطاع المياه في الأردن بشكل عام، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً رائداً في تعزيز العلاقات الأردنية اليابانية، ويساهم في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.