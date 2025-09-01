بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية يشارك بمنتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا

35 ثانية ago
وزير الخارجية يشارك بمنتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا، والتي تحضرها رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرتز موسار، وعدد من القادة والوزراء ومسؤولي منظمات دولية.
وعلى هامش المنتدى، التقى الصفدي بنائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس


24 ساعة
