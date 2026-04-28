فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

وطنا اليوم:حقق فريق من طلبة قسم المحاسبة في كلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا المركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، ضمن منافسات مسابقة “التميز المحاسبي” التي نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، بمشاركة واسعة من الجامعات الأردنية.

وضم الفريق الطلبة: أحمد خريزاتي، وفراس للوه، وينال أبو صعيليك، حيث قدموا أداءً مميزًا عكس قدرتهم على توظيف المعرفة النظرية في تطبيقات عملية، ما مكّنهم من التفوق على عدد من الفرق المشاركة.

وتضمنت المسابقة، التي تعد من أبرز الفعاليات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، محاور تحاكي بيئة العمل الواقعية، شملت المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والتدقيق المحاسبي، وأخلاقيات المهنة، والتحليل المالي، بهدف قياس كفاءة الطلبة وتعزيز مهاراتهم التحليلية ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

وأكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح النهج الأكاديمي الذي تتبناه الكلية في جميع برامجها الأكاديمية، والقائم على الجودة وربط المخرجات التعليمية بالتطبيق العملي، مشيدًا بجهود الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أوضح رئيس قسم المحاسبة الدكتور يوسف الهروط أن هذه النتيجة تعكس المستوى الأكاديمي المتقدم لطلبة القسم، وتؤكد التزام الجامعة بإعداد خريجين مؤهلين وفق أحدث المعايير المهنية ومتطلبات سوق العمل.