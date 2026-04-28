الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لأية إجراءات إسرائيلية تهدف إلى استغلال الأوضاع في المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، وحرص المملكة على حشد موقف دولي فاعل في هذا الإطار.

وبحث اللقاء خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، إذ نبه جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وبالحديث عن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد جلالة الملك استمرار المملكة بالقيام بدورها التاريخي في رعاية هذه المقدسات، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما لفت جلالته إلى ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد جلالة الملك دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم قضايا الأمة.

وثمن الرئيس عباس جهود الأردن المستمرة، بقيادة جلالة الملك، في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

كما حضره من الجانب الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى عمان عطاﷲ خيري.