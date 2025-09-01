بنك القاهرة عمان
بعد نجاحها في العاصمة.. الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية

50 ثانية ago
وطنا اليوم:باشرت مديرية الأمن العام وبعد نجاح التجربة في العاصمة توسيع نطاق عمل الشرطة النسائية في دوريات النجدة، لتسيير دوريات نجدة جديدة للشرطة النسائية في محافظات اربد والبلقاء والعقبة.
وتاتي هذه الخطوة تاكيداً على دور الشرطة النسائية في منظومة العمل الشرطي في مختلف مجالاته وحتى تلك التي كانت حكراً للرجل قديماً، بما يطور الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت مديرية الأمن العام أنّ دوريات النجدة للشرطة النسائية أثبتت فاعليتها في العاصمة عمان، من خلال تعاملها المهني والإنساني مع كافة القضايا، ومنها ما يحتاج تعامل مباشر للشرطة النسائية في الميدان ، ليكون ذلك بوابة لتوسيع نطاق عملهم في كافة المحافظات ، بما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة مع المواطنين.
وشددت على أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الأمن العام المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية وتوسيع نطاقها، بما يواكب احتياجات المجتمع، ويحقق رسالتها في حفظ الأمن والنظام، وصون حقوق المواطنين وضمان سلامتهم في جميع محافظات المملكة


